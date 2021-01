Partagez aussi votre vélo ou votre camionnette

Une voiture circule généralement une heure par jour. Le reste du temps, elle est stationnée et coûte de l’argent. Vélos et camionnettes restent aussi garés de nombreuses heures. La solution ? Le partage !

«Le vélo cargo, c’est le meilleur investissement que j’ai fait depuis longtemps, pour la mobilité et pour ma famille», souligne Emmanuel Nekic, convaincu par son nouveau mode de transports qui a remplacé la voiture et le métro. - Mathieu Golinvaux

Emmanuel utilise son vélo cargo tous les jours. Le matin, il y installe ses trois enfants âgés de sept à douze ans, parfois accompagnés d’un copain ou d’une copine, pour les emmener à l’école. L’après-midi, il les embarque dans l’autre sens, direction la maison. Il remplit le bac, sans se priver, de ses courses pour la semaine ou de ses encombrants en route pour la déchetterie. Et avant le confinement, il l’enfourchait pour partir travailler.

Alors quand il a appris qu'il pouvait faire découvrir les joies du bakfiets à des gens de son voisinage en leur prêtant sa superbe bécane de temps à autre pour une promenade ou une course, l'Ixellois de 42 ans a sauté dans le projet Cozywheels à pieds joints.