Baromètre de la relance: beaucoup de projets pour la mobilité des Belges

La Belgique veut se montrer bonne élève européenne dans le respect des priorités de son plan de reprise. Pour lequel on trouve sur la table bien plus de demandes qu’il n’y a d’argent européen.

La bonne surprise est venue à la fin de l’an dernier. Ce n’est plus 5,15 mais environ 5,95 milliards que la Belgique devrait recevoir de l’Europe pour financer son « plan pour la reprise et la résilience ». Le recalcul, qui tient compte de l’inflation et de certaines « variables macroéconomiques », a permis de gonfler la cagnotte. Mais beaucoup reste à faire et ça urge : la Belgique doit rendre son plan pour la fin avril.

Les ministres de la Mobilité, toutes entités confondues, jouent « à domicile ». Les investissements en faveur d’une mobilité soutenable – celle qui réduit les émissions de CO2 et stimule l’économie locale – figurent en lettre d’or de la Commission et des Etats européens. A tous les coups, les demandes de financement d’infrastructures de transport – pas pour la voiture – tombent pile dans les priorités. A eux seuls, les projets de mobilité « afonnent » l’enveloppe européenne disponible pour le plan de reprise belge. Ils connaîtront donc aussi la hache.