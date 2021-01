Le Soulier d’Or en chiffres

1 : Un seul lauréat belge n’a jamais été convoqué en équipe nationale : le médian du Lierse Lucien Olieslagers, couronné en 1959 et champion de Belgique en 1960. Sven Kums (2015) est… presque dans le même cas : il compte trois sélections mais zéro cap, étant resté les trois fois sur le banc.

2 : Le plus petit écart (2 points), en 1961, entre le premier (l’Anderlechtois Paul Van Himst) et le deuxième (le Standardman Denis Houf). Le capitaine des Rouches, Henri Thellin (qui est enterré à Saint-Barthélémy, à quelques mètres de Johnny Hallyday !), avoua plus tard avoir oublié de poster son bulletin, qui aurait permis à Houf de triompher…