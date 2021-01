«Nous n’avons pas voulu renoncer, comme l’a fait le Ballon d’Or», explique l’organisation du Soulier d’Or

L’année 2020 ayant été pour le moins particulière, la 67e édition du Soulier d’Or, attribué ce mercredi, le sera aussi. Et pas seulement parce que l’incertitude règne, plus que jamais, entre les principaux favoris (par ordre alphabétique: Bongonda, Holzhauser, De Ketelaere, Mata, Mignolet, Onuachu, Refaelov et Vanaken). Geert Lambaerts, chef adjoint de la rédaction sportive du Het Laatste Nieuws, qui a créé le trophée en 1954, nous en explique les contours.

Geert, à l’instar du Ballon d’Or qui n’est pas attribué pour 2020, y a-t-il eu débat, chez vous, sur une éventuelle annulation?

Non. Déjà, on ne se compare pas au Ballon d’Or… On n’a pas voulu renoncer, comme l’a fait France Football. Mais à chacun sa vision. En Belgique, le Sportif de l’année a été maintenu et la plupart des autres référendums aussi, comme notre Vélo de Cristal. En fait, nous avons juste décidé d’organiser exceptionnellement le vote sur un seul tour et pas sur deux car, pour le premier, on n’avait joué que quelques matches…

Cela désavantage Jonathan David, qui avait cartonné de janvier à mars (8 matches, 9 buts, 1 assist).