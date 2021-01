Théâtre: les spectacles à la télé tirent-ils sur l’ambulance?

Deux cents jours sans spectacles. 200 jours sans vous. » Comme un mantra, ce slogan irrigue le secteur culturel via les médias sociaux. Dans une précarité et une incertitude grandissante, les artistes continuent malgré tout, en coulisses, de travailler, de créer. Alors que l’avenir tient toujours du poisseux brouillard, des sirènes séduisent forcément les créateurs en mal de public. En effet, quand les spectateurs n’ont plus le droit de rentrer dans un théâtre, et que les institutions prédisent des embouteillages monstres dans les saisons à venir, voire des choix cornéliens à faire entre les spectacles à reporter ou non, difficile de ne pas se laisser tenter par une diffusion audiovisuelle de son œuvre. Telle Calypso proposant à Ulysse d’être immortel sur son île, au prix d’un éloignement de Pénélope, son véritable amour, la télé ou les plateformes de streaming offrent aux artistes de remplacer leur public vivant par une présence virtuelle.