Pétrole: s’il ne reste qu’un producteur, ce sera le royaume des Saoud

Le dernier baril de pétrole viendra de chez nous ». En 2018, en marge du Forum économique de Davos, Amin Nasser, le tout-puissant président et administrateur-délégué de la compagnie pétrolière nationale arabe, la Saudi Aramco, était on ne peut plus clair dans un entretien accordé à la chaîne télévisée américaine CNN Business : en dépit de sa volonté affichée de s’affranchir de sa pétro-dépendance, le royaume n’en reste pas moins déterminé à extraire jusqu’à la dernière goutte des immenses poches d’or noir qui dorment sous le désert d’Arabie et qui constituent aujourd’hui plus de 80 % des revenus de l’Etat.