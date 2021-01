Le Bart De Wever show, bientôt à la télé flamande

La VRT a annoncé qu’elle diffuserait un documentaire sur l’année 2020 du patron de la N-VA, en prime time et pendant plusieurs semaines. Cela fait des jaloux et des inquiets.

Retour de vacances et nouvelles grilles des programmes pour les chaînes de télévision qui ont retrouvé pas mal de fidèles avec le confinement. Au nord du pays, les audiences du prime time de la VRT dépassent souvent le million de téléspectateurs. Alors, y décrocher une émission hebdomadaire est a priori synonyme d’une exposition inespérée. Surtout pour un homme ou une femme politique. À ce titre, un des gagnants de ce début d’année s’appelle Bart De Wever. Comme l’explique De Morgen, le patron de la N-VA a été suivi pendant près d’un an pour les besoins d’un documentaire dont la diffusion s’étalera sur plusieurs semaines et en prime time, s’il vous plaît.