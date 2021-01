Tennis: David Goffin débute enfin par une série de succès

Et une, et deux, et trois victoires ! L’air turc semble inspirer David Goffin (ATP 16), qui enchaîne les succès en ce début de saison et, le moins que l’on puisse écrire, c’est que ce n’est pas dans les habitudes du Liégeois. Après avoir tout essayé, tout tenté, ces dernières années, pour trouver la formule magique pour sa reprise, de Chennai, à Doha en passant par Brisbane ou Nouméa, il semble inspiré par Antalya, où il a déjà réalisé, avec ces trois succès initiaux, son meilleur début de saison depuis… dix ans, lorsqu’il avait à peine franchi le cap de la vingtaine et pointait au 228e rang mondial. Lors des cinq dernières années, il n’avait pas réussi à enchaîner deux victoires d’entrée de saison…