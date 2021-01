Karel Geraerts: «Roberto Martinez a dû passer une sale nuit»

Même si le sélectionneur national n’a pas voulu jeter le gant dans sa déclaration officielle au sujet d’Axel Witsel dimanche soir, Karel Geraerts est sûr d’une chose. « Roberto Martinez n’a pas accueilli la nouvelle avec le sourire et n’a sans doute pas passé une bonne nuit », juge l’actuel adjoint de Felice Mazzù à l’Union Saint-Gilloise. « On parle d’un joueur en qui il a confiance à 100 % et qui donne de l’équilibre à ce groupe. Un joueur qui aime le foot, qui est toujours de bonne humeur et qui ne cherche jamais de problèmes avec les autres. Pour Martinez, c’est assurément une perte. Par rapport à l’Euro, il n’y a pas beaucoup de temps pour Axel… »