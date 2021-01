Un an après, l’effacement de Meghan et Harry semble complet

Un an après l’annonce de leur sécession, Harry et Meghan ont totalement disparu de la scène britannique.

Un an après avoir rompu les liens avec la famille royale, Harry et Meghan ont totalement disparu de la scène britannique, tel des dirigeants déchus de l’ancienne URSS gommés des photos officielles. Depuis leur installation en Californie, le duc et la duchesse du Sussex sont aux abonnés absents. L’expatriation du couple marié en grande pompe le 18 mai 2018 apparaît désormais permanente. La preuve, le projet de révision par la Reine de son statut prévu à partir du 9 janvier a été abandonné.

L’annonce pendant le week-end que leur nouvelle organisation philanthropique Archewell Foundation destinée à promouvoir « les changements culturels » ne diffusera pas de photos, vidéos et textes sur leurs engagements philanthropiques va les couper des millions de leurs supporters au Royaume-Uni. Par ailleurs, les contrats mirifiques avec Netflix et Spotify permettent au duo de s’affranchir de l’aide financière du prince Charles prévue pour durer un an.