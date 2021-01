Excel Mouscron: Bruno Xadas doit digérer son transfert avorté à Monaco

Buteur contre le Standard, il est passé à travers contre Zulte Waregem, sur une pelouse digne d’un terrain de provinciale, il est vrai. Attendu comme le « crack » dans le milieu de terrain, le Portugais est à la recherche de son meilleur niveau depuis plus de deux ans. De nature discrète et considéré comme empreint d’humilité, Xadas a démarré le football à l’âge de huit ans, à Milheiroense, là où il a grandi. Avant de faire ses premiers pas avec un ballon, le gamin était connu dans son village pour sa voix, lui qui poussait alors régulièrement la chansonnette. Il s’est cependant rapidement fait remarquer sur les terrains et a notamment tapé dans l’œil de Porto, en 2008, qui l’a invité à rejoindre son centre de formation durant deux ans. Il a ensuite transité par les jeunes de Sanjoanense (D3) avant de rejoindre Braga.