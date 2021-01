Comptes-titres: une taxe pas inattaquable

Quelques fissures apparaissent ici et là dans la Vivaldi. Rien de bien grave à ce stade. Mais il y a un début à tout.

Ne parlons pas des critiques en coulisse visant Frank Vandenbroucke et la gestion de la pandémie ; on pense aussi à la mauvaise humeur à propos de la baisse du montant net de la pension en janvier, pour cause d’augmentation du précompte (promis, on paiera moins d’impôts en fin d’année), à l’initiative du ministre (CD&V) des Finances ; aux échanges aigres-doux sur la trajectoire budgétaire et la nécessité à terme de maîtriser les dépenses ; aux difficultés à définir rapido la clé de répartition des aides européennes vouées à la relance ; enfin au sort de la taxe sur les comptes-titres. Qui nous occupe aujourd’hui.