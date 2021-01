C’est l’éternelle histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Ce lundi, à Doha, théâtre du Masters qui réunit les 32 meilleurs mondiaux de chaque catégorie de poids, Charline Van Snick (IJF 9) a prouvé, en terminant 5e et donc au pied du podium, qu’elle faisait toujours partie, pour ceux qui en doutaient, du top des moins de 52 kilos. À six mois des Jeux de Tokyo, c’est loin d’être anodin quand on a, à 30 ans, baroudé depuis plus de dix saisons déjà au plus haut niveau.