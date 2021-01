Ibrahima B. est décédé en début de soirée ce samedi, un peu plus d’une heure après son interpellation par les forces de police. L’enquête devra éclaircir les nombreuses zones d’ombre qui entachent déjà ce dossier.

Ibrahima B., jeune bruxellois de 23 ans, est décédé dans la soirée du samedi 9 janvier sur les coups de 20h22 à la Clinique Saint-Jean. Près d’une heure plus tôt, ce dernier arrivait au commissariat dit « Brabant » situé à Saint-Josse, et relevant de l’autorité de la zone de police Bruxelles-Nord (Polbruno, active sur Schaerbeek, Saint-Josse et Evere). Ibrahima B. y avait effectivement été transféré à la suite de son interpellation, menée sur le coup de 19h aux abords de la gare du Nord.