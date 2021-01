Assurance auto au kilomètre: une formule prête à se développer?

Confinement et télétravail obligent, votre voiture passe peut-être plus de temps aujourd’hui contre un trottoir ou dans votre garage que sur les routes. Avec un compteur qui ne défile plus non plus aussi vite qu’auparavant. Dans ces conditions, cela vaut-il encore le coup de payer une assurance auto plein pot ? La question taraude probablement un certain nombre d’entre vous. Stopper l’assurance quand on n’utilise pas la voiture ? La démarche est compliquée et pas vraiment recommandée : il peut toujours arriver quelque chose à votre véhicule, même s’il est à l’arrêt. Par contre, on le sait peu, mais un certain nombre de compagnies d’assurances proposent des réductions en fonction du kilométrage. Comment ça marche ? On fait le point.