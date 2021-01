Anderlecht: Sambi Lokonga, une blessure prévisible mais pas trop grave

Alors qu’il pouvait réaliser une affaire en or dans la course au top 4, Anderlecht a été battu à Louvain. Mais le Sporting a sans doute perdu bien plus qu’un match dans le Brabant flamand en voyant Albert Sambi Lokonga demander son changement peu après l’heure de jeu. Après un énième dribble réussi face à Xavier Mercier, l’Anderlechtois a donné le ballon et s’est pratiquement arrêté net faisant le signe avec ses mains qu’il voulait être remplacé. Sur sa dernière course, il a senti une douleur au niveau des ischios-jambiers, côté gauche. Une blessure musculaire loin d’être une surprise…

1 Un match que Sambi Lokonga n’aurait jamais dû jouer…