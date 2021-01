L’enthousiasme envers les vaccins va grandissant

Plus de sept Belges sur dix se disent en faveur des vaccins contre le covid, quels que soient leur âge, leur sexe et leur niveau d’éducation. C’est ce qui ressort du dernier volet du baromètre interuniversitaire (UCLouvain, ULB et UGent), relayé notamment la semaine dernière par les sites et les réseaux sociaux du Soir et du groupe SudPresse. Ce reflet flambant neuf de l’attitude des Belges envers les vaccins a été mené des deux côtés de la frontière linguistique, avec très peu de différences notables entre francophones et néerlandophones (moins de 3 %).

Au total, près de 16.000 personnes, dont 40 % de francophones, ont répondu au sondage interuniversitaire. La clé de répartition est représentative d’une bonne partie de la population (pour peu qu’elle dispose d’une connexion internet), avec un équilibre hommes-femmes, un âge moyen de 50 ans et tous niveaux d’éducation confondus.