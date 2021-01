Donald Trump menacé par une nouvelle procédure de destitution

Une résolution en ce sens, la seconde en un an, sera soumise au vote ce mardi. Bien qu’elle n’ait aucune chance d’aboutir, il s’agit d’acculer les élus républicains à un vote formel, élargissant le gouffre déjà béant entre leur colère vis-à-vis du président Trump, accusé d’avoir incité au déferlement de violence, et la discipline de parti.

Les Démocrates ont tenu leur promesse : lundi matin, la majorité à la Chambre des représentants a officiellement ouvert une procédure de destitution contre Donald Trump à 9 jours de la fin de son mandat et de l’investiture du successeur de celui-ci, Joe Biden. L’acte d’accusation évoque les violences contre le Capitole le 6 janvier et le rôle incitateur tenu par le président sortant, qualifié de « menace imminente » contre la démocratie et la Constitution américaines. Depuis les jardins de la Maison-Blanche, Donald Trump avait appelé les milliers de spectateurs à « marcher sur le Capitole ».