Jusqu’au bout, Trump va gâcher l’investiture de Biden

On se doutait depuis un certain temps déjà que le 45e président n’allait pas assister à l’investiture de son successeur, on en a maintenant la confirmation. Fidèle à sa réputation, Donald Trump déroge une fois de plus à la tradition sans se soucier du reste.

Jamais une transition entre deux présidents américains n’aura été aussi houleuse. La fin de cette période de deux mois et demi entre l’élection du 3 novembre et la prestation de serment du 20 janvier semble interminable. Elle est aussi totalement inédite pour les Etats-Unis. C’était déjà le cas après la victoire de Biden et la négation des résultats par le président sortant. Les dramatiques événements de mercredi dernier avec la prise du Capitole par les « troupes » de Trump n’ont fait qu’aggraver la situation.

