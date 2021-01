Amallah sonne la charge: les bulletins des joueurs du Standard face à Waasland-Beveren

6 Bodart : mis à part quelques centres et des passes en retrait, le portier a passé une soirée plutôt tranquille. Il n’a eu qu’un seul arrêt à réaliser, du pied, à la 24e, et il l’a parfaitement fait. Ne peut pas grand-chose sur le but de Waasland.

6,5 Siquet : le jeune défenseur n’a pas à rougir de sa première titularisation à Sclessin. Il a apporté toute sa hargne et son envie, à l’image de ce corner véritablement arraché à la 42e. Bien placé défensivement, il a également amené quelques centres précis pour Muleka. Récompensé de ses efforts à la 65e avec un bel assist pour Amallah.