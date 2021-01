Le départ réussi de Mbaye Leye au Standard

Première réussie pour Mbaye Leye ! Victorieux de Waasland-Beveren par 3 buts à 1, le Standard a stoppé l’hémorragie. Et s’est relancé, revenant à quatre longueurs du duo OH Louvain – Anderlecht et du top 4.

Le Standard a renoué, lundi soir à Sclessin, avec une victoire qu’il attendait depuis le 1er novembre 2020, lorsqu’une reprise de la tête de Noë Dussenne, en toute fin de rencontre, lui avait permis de battre Ostende. Depuis, 71 jours se sont écoulés, qui ont accouché d’un bilan comptable catastrophique de 4 points sur 24 et conduit, au plus fort de la pression populaire, à l’éviction de Philippe Montanier. C’est donc d’un succès importantissime dont il s’agit qui, s’il fait gagner au Standard, désormais dixième, deux positions au classement, ce qui est anecdotique, lui permet surtout de revenir à quatre longueurs du duo formé d’OH Louvain et Anderlecht et de la 4e place.