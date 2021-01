Emmanuel André sur le nouveau variant: «S’il s’introduit avec les mêmes mesures qu’aujourd’hui, on est en phase exponentielle»

Pour le moment, le nouveau variant britannique a été détecté six fois dans notre pays, mais « il y a plus de variant en Belgique, car le système de surveillance a quelques semaines de retard sur la vie réelle », a rappelé Emmanuel André.

Emmanuel André était invité sur la RTBF ce mardi matin. Les infections sont repassées au-dessus de la barre des 2.000 cas par jour en Belgique. Le début d’une troisième vague ? « Quand on regarde la situation sur Bruxelles, on est sur un doublement en une semaine, une augmentation significative peut-être liée aux vacances mais c’est le terreau suffisant pour déclencher un phénomène plus large », répond le microbiologiste.

Pour le moment, le nouveau variant britannique a été détecté six fois en Belgique, mais « il y a plus de variant en Belgique, car le système de surveillance a quelques semaines de retard sur la vie réelle. Les gens doivent être testés puis l’analyse doit être faite et tout ça prend du temps. C’est pour ça que les mesures de quarantaine sont extrêmement importantes », explique l’expert.