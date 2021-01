Coronavirus - Renault: ventes en baisse de 21,3% dans le monde en 2020, à 2,9 millions d'unités

Selon un communiqué publié mardi, le groupe a écoulé 2,9 millions d'unités, sur un marché mondial en repli de 14,2%.

La baisse des ventes du groupe est "principalement due à sa forte exposition dans les pays ayant subi un confinement strict et la suspension de leurs activités commerciales au deuxième trimestre, ainsi qu'un ralentissement au quatrième trimestre, notamment en France", précise-t-il.

En Europe, les ventes ont reculé de 25,8% à 1,4 million d'unités.

"Le deuxième semestre fait état d'une meilleure résilience et d'une bonne performance sur les marchés électrique et hybride", a assuré le directeur commercial Denis le Vot. Le groupe affichait fin décembre un niveau de commandes supérieur de 14% à celui de 2019 en Europe et un niveau de stock en baisse de 20%, a-t-il souligné.

"Nous privilégions désormais la profitabilité aux volumes de ventes, avec une marge unitaire nette par véhicule plus élevée, et ce sur chacun de nos marchés", a déclaré le directeur général Luca de Meo.