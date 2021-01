Yves Van Laethem: «Il pourrait y avoir une recrudescence dans les semaines qui viennent»

Le porte-parole interfédéral rappelle que la situation reste « fragile et hésitante ».

Cela fait maintenant quatre jours que nous assistons à une hausse des contaminations. Il y a plusieurs explications à l’augmentation du nombre de contaminations : beaucoup plus de tests sont pratiqués, on teste énormément de gens de retour de voyage de zone rouge, et dans la semaine de référence est maintenant inclus un jour férié où l’on teste moins ce qui fausse partiellement les données » a expliqué Yves Van Laethem lors du point presse de Sciensano ce mardi midi.

« La situation reste fragile, hésitante. Il pourrait y avoir une recrudescence dans les semaines qui viennent, même si une évolution inverse ne peut pas être exclue non plus. »