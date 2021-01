Débuts réussis pour Leye, Anderlecht trop gentil, Dost déjà décisif: ce qu’il faut retenir de la 30e journée en D1A (vidéos)

Albert Sambi Lokonga, Mbaye Leye et Bas Dost - Photo News

Débuts réussis pour Mbaye Leye

C’était l’événement le plus attendu de cette 30e journée : la première en tant que coach du Standard de Mbaye Leye. Et on peut dire que le Sénégalais n’a pas raté ses débuts en offrant une victoire 3-1 au Standard face à Waasland-Beveren. Une véritable délivrance pour les Liégeois qui ont retrouvé le succès en championnat pour la première fois depuis le 1er novembre. Une éternité.

C’est Selim Amallah qui a endossé la cape de héros d’un soir lundi en s’offrant un doublé grâce à un superbe coup franc en lucarne (33e) puis en reprenant un centre de Siquet à la 65e. Bokadi s’est lui chargé de faire 3-0 (74e) avant la réduction de l’écart waaslandienne signée Wuytens (84e).