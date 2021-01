Coronavirus: le nombre de contaminations à Bruxelles a presque doublé en une semaine

Dans la capitale, les cas les plus nombreux sont rapportés dans les communes d’Ixelles, d’Etterbeek et de la Ville de Bruxelles.

Le nombre de cas de Covid-19 détectés à Bruxelles entre le 2 et le 8 janvier s’élève à 1.696, contre 873 la semaine précédente, indique l’Institut de santé publique Sciensano mardi. L’augmentation « majeure », de 94 %, constitue « pratiquement un doublement des chiffres sur une base hebdomadaire », a souligné le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem.

Dans la capitale, les cas les plus nombreux sont rapportés dans les communes d’Ixelles, d’Etterbeek et de la Ville de Bruxelles. « Des communes où habite entre autres une population internationale qui voyage sans doute plus », a indiqué le spécialiste. Il précise que cette explication vaut sans doute aussi pour la hausse plus marquée du nombre de cas dans les provinces des Brabants wallon (+51 % en une semaine) et flamand (+43 %).