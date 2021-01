«Matter of time»: Eddie Vedder en cadeau solo

Juste avant Noël, le chanteur de Pearl Jam a offert cet EP acoustique de six titres comprenant deux inédits, la reprise du « Growin’ Up » de Springsteen et les versions tout aussi acoustiques des « Future Days », « Porch » et « Just Breathe » de Pearl Jam. Des travaux en solo qu’il avait offerts de façon éparse et souvent confinée, notamment pour une cause caritative ou lors des Game Awards 2020. De quoi nous faire patienter avant le concert de Pearl Jam prévu cet été à Werchter… Si tout va bien !

Label Universal.

