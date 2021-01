La 11e édition de MyFrenchFilmFestival, le festival doublement légitime

En 2020, résultante du premier confinement, MyFrenchFilmFestival a enregistré plus de 12 millions de visionnages, près de deux fois plus que d’habitude. « Avec la crise que nous traversons, ce festival prend toute sa légitimité : partager avec un grand nombre de spectateurs dans le monde un même amour, celui du cinéma », a déclaré Serge Toubiana, président d’Unifrance, lors de l’annonce de la sélection 2021. « Cette 11e édition aura un retentissement encore plus fort cette année avec l’importance des plateformes en raison de la crise sanitaire. » Au programme : la diversité du cinéma francophone.