Suite à l’enquête publique de juin dernier, des critiques environnementales avaient ciblé le projet de golf au domaine du Bois d’Arlon. Le promoteur a décidé de revoir sa copie en réduisant assez drastiquement ses ambitions. On ne parle plus que de 27 trous. Une nouvelle enquête publique est ouverte depuis ce mardi.

Verra-t-on un jour un parcours de golf à Arlon, dans le domaine du château du Bois d’Arlon ? Peut-être mais en tout cas plus comme c’était initialement prévu ! Le projet initial qui portait sur un très ambitieux double parcours de 18 trous complété d’un parcours d’apprentissage, visant à figurer parmi les plus beaux et importants golfs en Europe, a pris 4 ans de retard par rapport aux premiers espoirs du promoteur grand-ducal Roby Schintgen, mais il vient aussi d’être raboté dans son concept.