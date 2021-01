Vous alliez au théâtre? Eh bien, lisez maintenant!

Alors que le débat fait rage sur l’aubaine ou non que représentent la captation puis la mise en ligne et la consommation virtuelle d’un spectacle (palliatif heureux pour les uns, sacrilège envers un art par essence vivant et éphémère pour les autres), il est une alternative pour garder le lien avec la scène sans en trahir les fondements. Et si, en attendant le retour des auteurs et autrices sur les planches, vous vous laissiez tenter par l’un de leurs textes ? Rejoignant Emile Lansman dans le rang des entrepreneurs un peu fous qui éditent du théâtre belge francophone, Aurélie Vauthrin-Ledent a lancé, il y a quelques mois, Les Oiseaux de Nuit, maison d’édition consacrée aux écritures qui nourrissent notre scène locale.