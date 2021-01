Après l’Arabie Saoudite, la Supercoupe d’Espagne revient au pays

Un an après les polémiques qui avaient accompagné la «finale à quatre» à Jeddah, c’est sous le clément soleil d’hiver du sud de l’Espagne que vont s’affronter les quatre participants de cette nouvelle édition, avec les stars Lionel Messi et Karim Benzema. Loin de l’historique tempête de neige qui a balayé Madrid et une bonne partie de la péninsule ibérique le week-end dernier.

La première demi-finale opposera le FC Barcelone (deuxième de Liga la saison dernière) à la Real Sociedad (finaliste de Coupe du Roi) mercredi (21h00, 20h00 GMT) à Cordoue. La deuxième verra s’affronter le champion d’Espagne et tenant du titre en Supercoupe, le Real Madrid, et l’autre finaliste basque de la Coupe du Roi, l’Athletic Bilbao, jeudi à 21h00 (20h00 GMT) à Malaga.

La finale aura lieu dimanche à 21h00 (20h00 GMT) à Séville.