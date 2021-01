Pas de quoi se réjouir, mais pas de quoi s’inquiéter outre mesure non plus. » C’était, en résumé, le message adressé par les autorités sanitaires lors de la conférence de presse de ce mardi sur la situation en Belgique. L’attention des experts s’est focalisée sur les contaminations, qui augmentent pour le quatrième jour d’affilée et dépassent encore, en moyenne, la barre des 2.000 infections quotidiennes.