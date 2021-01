L’agence OOO procède depuis plus de dix ans à un aménagement d’espaces de bureaux qui casse les codes. Selon sa fondatrice Anouk van Oordt, le design a un impact très fort sur le comportement des employés. Il sera renforcé par le covid.

Voilà plus de vingt ans qu’Anouk van Oordt pense et redessine l’aménagement des bureaux. Cette architecte d’intérieur néerlandaise installée depuis 30 ans en Belgique a fondé en 2010 son propre bureau dénommé « OOO », après une expérience de consultante dans un domaine qui la passionne aux Pays-Bas et en Belgique.