Une villa d’exception mise en vente à Bruxelles (photos)

Située à Uccle, au cœur du quartier du Prince d’Orange, cette villa de style anglo-normand est particulièrement bien équipée. En plus de grandes réceptions, de nombreuses chambres et d’une conciergerie, elle héberge en effet un espace wellness très complet avec piscine, jacuzzi, hammam, etc. A cela s’ajoute aussi un jardin de 25 ares à la fois bien orienté et aménagé. Construit en 2001 avec des finitions de qualité, ce bien haut de gamme est en excellent état et n’attend plus que ses nouveaux propriétaires !