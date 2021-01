Alex De Minaur a éliminé David Goffin à Antalya: «Des échanges ont été brutaux»

Alex De Minaur (ATP 23) avait le sourire aux lèvres, mardi, après s’être qualifié pour la finale du tournoi ATP 250 sur dur d’Antalya. Le jeune Australien, 21 ans, tête de série N.4, a mis fin au parcours de David Goffin (ATP 16), s’imposant 6-4, 3-6 et 6-2 après une belle bagarre de 1 heure et 51 minutes de jeu.

« Ce fut un match très disputé, mais je le savais avant de monter sur le court », a-t-il confié après sa victoire. « Il y a eu de longs échanges, même brutaux par moments. C’est une grande victoire pour moi, particulièrement en début d’année. Je suis très heureux de mon niveau de jeu et surtout de la manière dont j’ai réussi à rebondir après la perte du deuxième set pour revenir en force. J’ai sans doute un peu mieux servi que lui, en tout cas je gagnais mes jeux plus facilement, et le break à 3-2 au troisième set au terme d’un jeu très accroché fut énorme. Je l’ai remporté et cela m’a aidé, c’est sûr. »