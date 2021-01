Carte blanche sur les restrictions sanitaires: «La culture est sûre»

Nous connaissons tous, dans toute l’Europe et dans le monde entier, l’impact effroyable du covid sur nos sociétés. Nous comprenons la nécessité de protéger les plus fragiles et c’est pour cela que nous interagissons en prenant le plus de précautions possibles. Aucune personne sensée ne remet en question les mesures qui favorisent ce comportement. Aussi, ce plaidoyer n’est-il d’aucune façon une demande d’assouplissement qui pourrait mettre en danger la santé physique de certains d’entre nous. Il s’agit en revanche d’un plaidoyer pour la culture. Car les êtres humains sont plus que des corps physiques. Les humains ont besoin de bien-être psychique et de réconfort, de beauté et de récits qui les relient. La cultura es segura est le slogan qu’on entend en Espagne. La culture est sûre. Lorsqu’on a demandé au poète espagnol Federico García Lorca ce dont il aurait besoin s’il en venait à avoir faim, il a répondu : « Ne me donnez pas un pain, mais un demi-pain et un livre. » Il avait compris qu’il fallait aussi nourrir son âme.

Une profonde lassitude Ce n’est pas la première fois dans l’Histoire que les théâtres sont fermés. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des fermetures temporaires. Puis il eut les conséquences des attentats terroristes dans plusieurs villes européennes. Mais cela demeure de grandes exceptions. Il ne faudrait jamais en arriver à considérer cette situation comme normale. Le malaise sociétal que provoque le coronavirus depuis maintenant des mois pèse sur tout un chacun. Les gens ressentent une profonde lassitude et se sentent déprimés, sinon dépressifs. Aucun antidépresseur n’agit mieux que le fait d’être ensemble dans des conditions de sécurité. Eh bien, nous sommes en mesure de l’offrir. Lire aussi «Artiste, une profession aussi essentielle que médecin» Les efforts pour faire travailler et répéter les équipes en toute sécurité, pour accompagner et canaliser les flux de spectateurs, pour maintenir les distances de sécurité dans les théâtres existent bel et bien. Tous les plans pour faire vivre la culture en toute sécurité sont élaborés. Nous suivons minutieusement les mesures.

La culture est essentielle, partout La carte culturelle de l’Europe est morcelée : dans certains pays et certaines villes, les théâtres sont ouverts, dans d’autres, ils sont fermés. Sans aucune perspective pour le moment. C’est assez particulier. À Bruxelles, les théâtres modernes sont aussi bien ventilés qu’à Porto. Et la gestion du public à Paris et à Amsterdam est équivalente à celle de Barcelone.