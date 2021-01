Le président américain Donald Trump s'adresse à la presse avant de se rendre au Texas afin de visiter le mur frontalier entre les États-Unis et le Mexique. Washington, le 12 janvier 2021. - Reuters

Le président américain Donald Trump a estimé mardi que son discours la semaine dernière devant ses partisans avant l’assaut du Capitole était « tout à fait convenable ».

Évoquant, juste avant de monter dans Air Force One et de s’envoler pour le Texas, son virulent discours et en particulier sa « dernière phrase », il a assuré qu’il était « tout à fait convenable ».