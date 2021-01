Ventes aux enchères: la nouvelle année démarre en ligne

Une des pièces majeures de la ventre Horta: Travail français. Bijou: Bague en or jaune agrémentée d'une émeraude de +/- 3,739 carats et de diamants taille brillant pour +/- 1,10 carat. On y joint un certificat SSEF. Estimé entre 30.000 et 35.000 euros. - D.R.

C’était une aventure il y a un an, c’est devenu la norme à la faveur de la crise covid : le passage par les sites en ligne comme Drouotlive.com a permis à de nombreuses salles belges de connaître une année 2020 nettement plus enthousiasmante que bon nombre d’autres secteurs.

Dès lors, c’est avec optimisme que beaucoup envisagent l’année 2021 et lancent dès à présent de belles ventes d’art et antiquités avec public et en ligne. Un peu partout, porcelaine et biscuits, bijoux, argenterie, cristaux et pâtes de verre, art ethnique et bien d’autres choses se succéderont durant les journées de vente des 17, 18, 19 et 20 janvier, selon les maisons.