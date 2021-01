Coronavirus: peu contesté, le couvre-feu s’installe dans la durée

Les Belges resteront privés de vie nocturne encore un bon moment. Lors du dernier Comité de concertation (Codeco), il a été décidé de prolonger le couvre-feu jusqu’au 1er mars. Une date qui pourrait toutefois évoluer. Au cabinet de la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), on précisait que la durée du couvre-feu serait de nouveau sur la table du Codeco du 22 janvier. Et si les chiffres sont bons… on connaît la chanson. Les Wallons sont de toute façon déjà fixés sur le fait qu’il sera interdit de sortir de chez soi au moins jusqu’au lendemain de la Saint-Valentin, le 15 février. Les Bruxellois sauront jeudi, après une nouvelle réunion entre la Région et les dix-neuf bourgmestres. A priori, tous les francophones resteront logés à la même enseigne : couvre-feu de 22 heures à 6 heures. On rappelle qu’il est un peu plus « light » en Flandre, puisqu’il ne débute qu’à minuit.