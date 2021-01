Alain Finkielkraut écarté de LCI après ses propos sur l’affaire Olivier Duhamel

Chroniqueur de l’émission « 24H Pujadas » diffusée sur LCI, le philosophe a suscité la réaction de nombreux téléspectateurs et associations après des propos sur l’affaire Duhamel, le célèbre politologue est en effet accusé d’inceste dans l’ouvrage de la juriste Camille Kouchner, « La Familia grande ».

La direction de la chaîne a décidé de se séparer de lui.

« On est dans une société victimaire » a-t-il commencé. « Y a-t-il eu consentement ? À quel âge cela a-t-il commencé ? Quand on essaye de savoir s’il y a eu consentement ou une forme de réciprocité, on vous tombe immédiatement dessus »

David Pujadas l’interrompt alors pour lui préciser « que c’est parce qu’on parle d’un enfant de 14 ans . »