Antoinette Rouvroy est chercheuse qualifiée du FNRS au centre de Recherche en Information, droit et Société (Université de Namur). Ses travaux portent sur les rapports entre le droit, les sciences et technologies, et la gouvernementalité néolibérale. Selon elle, les grandes plateformes numériques jouent, de fait, un rôle d’éditeur de contenu médiatique. Un rôle, assorti de devoirs, qu’elles nient jusqu’ici.