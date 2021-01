Jean-Paul Philippot (RTBF): «Face aux Gafa, il faut d’urgence un écosystème de médias locaux»

Le patron de la RTBF lance un appel du pied aux politiques (pour lutter contre « l’appauvrissement culturel ») et au secteur (pour coopérer face aux acteurs internationaux).

Entretien

A contexte exceptionnel, dispositif exceptionnel. « En 2020, la RTBF a dû se réinventer », appuie Xavier Huberland, le patron du Pôle Médias de la RTBF lors de la traditionnelle conférence de presse de rentrée. Des émissions sans public (Le Grand Cactus), une matinale radio commune (Le 6-9), un nouveau rendez-vous quotidien inventé en 48 heures et devenu incontournable (Question en prime), des capsules pédagogiques tournées à domicile (Y a pas école, on révise), un Tour de France virtuel, des programmes de solidarité, des podcasts et des séries à gogo sur Auvio…