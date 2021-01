Pendant les plantations, la déforestation continue

Des projets pour planter des arbres, on n’en manque pas, un peu partout dans le monde. Dernier exemple en date, l’engagement pris, par la communauté internationale, de financer à auteur de 14 milliards d’euros, l’entretien et l’extension de la grande muraille verte censée lutter, sur 8.000 km de long et 15 de large, contre l’avancement du désert dans onze pays du Sahel. Mais l’arbre des plantations cache-t-il celui de la déforestation ? On peut le penser à la lecture du dernier rapport du WWF sur les « points chauds » de déforestation dans le monde.