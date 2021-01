Meurtre d’une jeune Syrienne à Liège: le crime d’honneur, «sentiment d’impunité au nom de la pureté»

Le parquet de Liège retient désormais la piste du « crime d’honneur » comme piste principale pour l’assassinat d’une jeune femme de 28 ans dans son appartement, à Liège. Les auteurs de crimes d’honneur agissent sous un système de valeurs « qu’ils interprètent de leur propre chef et qui leur donne un sentiment de toute-puissance et d’impunité ».

Le 3 janvier dernier, Ahlam Younan, 28 ans, était découverte sans vie, au pied de son lit et les mains attachées dans le dos, dans son appartement au centre de Liège. La jeune femme est morte d’une balle dans la tête, et ce, après avoir été étranglée, a relevé le médecin légiste. L’arme du crime était déposée sur le lit et c’est la piste du « crime d’honneur » qui prévaut aujourd’hui, explique le parquet de Liège. Un mandat d’arrêt européen a été délivré à l’encontre de Gerges, 36 ans, un des cinq frères de la victime, issue d’une famille de chrétiens orthodoxes. Ce dernier vivait en Suède, mais il résidait chez Ahlam depuis deux ou trois mois. D’après l’enquête, il ne supportait pas le fait qu’elle ait un petit ami et qu’elle ait une vie sociale semblable à celle de ses copines.