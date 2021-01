Soulier d’or 2020: un coup de frein sur l’hégémonie brugeoise?

Qui succédera ce mercredi sur le coup de 22h45 à Hans Vanaken au palmarès du Soulier d’Or ? Bien malin qui pourrait le prédire avec certitude ! Outre le fait que cette cérémonie sera nettement moins « bling-bling » qu’à l’accoutumée, mesures sanitaires obligent, une chose est sûre : le double lauréat en titre ne réalisera pas la passe de trois, un exploit que jamais personne n’a d’ailleurs réussi dans l’histoire de ce prix. Seulement 8e derrière Bongonda (Genk, 6e) et son équipier Mata (7e), le maître à jouer du Club ne fait en effet pas partie du top 5 qui devrait sauf coup de tonnerre improbable, être composé, dans l’ordre alphabétique, de Charles De Ketelaere (Club), Raphael Holzhauser (Beerschot), Simon Mignolet (Club), Paul Onuachu (Genk) et Lior Refaelov (Antwerp). Soit deux Belges et trois étrangers ou, si vous préférez, deux Brugeois et trois joueurs issus du reste de la meute.