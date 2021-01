Un regroupement surréaliste ! Qui donne au plus extrême des tours du monde à la voile des allures de régate ! Voilà 65 jours que les concurrents du Vendée Globe se sont élancés à l’assaut de leur circumnavigation sans escale et sans assistance. Et mardi soir (à 18 heures, mais ça allait encore se resserrer sans doute pendant la nuit), voilà que les neuf premiers classés de cette petite escapade de 40.000 bornes se tenaient dans un mouchoir de 115 milles nautiques ; un peu plus de 200 km !