Vaccination: prudence, répit et impréparation… La Belgique a temporisé

Deux semaines après le coup d’envoi de la campagne européenne, et une semaine après les véritables débuts belges, les pays de l’Union européenne creusent les écarts.

C’est une course de fond qui a démarré le 27 décembre : la campagne de vaccination. Les aiguilles ont piqué ensemble, dans les 27 pays de l’Union européenne. Mais deux semaines plus tard, certains ont pris de l’avance. Et la Belgique, elle, fait partie des marathoniens plutôt que des sprinteurs, comme l’a dénoncé la cheffe de groupe CDH à la Chambre Catherine Fonck.

Les pays de l’Union européenne n’ont de loin pas avancé comme un seul homme. Jocelyn Raude, chercheur à l’Ecole des hautes études en santé publique, se dit « impressionné par la vitesse à laquelle certains pays vaccinent tandis que c’est beaucoup plus lent dans d’autres ».