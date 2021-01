L’or olympique à Tokyo, principal objectif de Vincenzo Nibali en 2021

Il l’avoue lui-même dans un sourire ensoleillé dont il a le secret, Vincenzo Nibali veut une « revanche ». C’est que, l’année dernière, le Transalpin de trente-six ans n’a pas trouvé la carburation escomptée, terminant son année sur une septième place au Giro, bien loin de ses espérances. « Je veux effacer 2020 », avance-t-il depuis l’Espagne où son équipe Trek-Segafredo prépare les nouvelles échéances, dans une visioconférence avec une dizaine de journalistes. « Sur le Tour d’Italie, qui était mon objectif la saison dernière, je n’étais au niveau que j’espérais. En fait, quand la saison a repris après la première vague de la pandémie, j’étais complètement dans le brouillard. J’ai éprouvé de vraies difficultés pour me préparer, il me manquait mes points de repère et même moralement, j’ai souffert. Le virus a vraiment tout chamboulé. J’ai l’habitude de fonctionner avec une montée en puissance, des points de passage et des compétitions pour arriver au top de ma condition.