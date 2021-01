Le fédéralisme du chacun pour soi

Il est certes légitime qu’en pleine crise socio-économique, chaque entité cherche à tirer son épingle du jeu budgétaire. Mais cette stratégie prend d’autant plus d’importance, sur la scène politique, que l’échéance de 2024 se rapproche.

Le plan pour la reprise et la résilience offre une belle occasion à la Belgique de se relancer, dans une vision commune à toutes les entités du Royaume. La trame est plutôt prometteuse, les idées sont légion, reste à les articuler en un projet ambitieux et cohérent à transmettre à l’Europe, bailleuse de fonds. Sauf qu’avant d’écrire cette histoire commune, les six gouvernements du pays ont voulu négocier leur part de gâteau. Avec succès, pensait-on lundi soir, lorsque la clé de répartition des 5,9 milliards a été saluée comme un beau symbole du fédéralisme de coopération…