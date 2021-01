Vaccins: la Belgique appuie sur l’accélérateur

La Belgique figure parmi les pays européens les plus lents au démarrage en matière de vaccination anti-covid. Mais cela devrait changer.

Par rapport aux autres pays européens, la Belgique est à la traîne en matière de vaccination contre le covid. Depuis le 5 janvier, à peine 24.977 personnes (0,22 % de la population) ont reçu l’injection. Alors qu’au Danemark on en est déjà à plus de 2 % de la population vaccinée et en Pologne, 1,55 %.

Plusieurs raisons expliquent ce retard. Primo, le rythme de vaccination est variable d’une Région à une autre chez nous et le chiffre global cache de grosses disparités (13.000 personnes vaccinées en Wallonie pour 7.400 en Flandre). Secundo, le véritable coup d’envoi de la campagne de vaccination n’a démarré que le 5 janvier alors que d’autres pays ont commencé avant. Tertio : la Belgique a choisi de conserver d’importantes quantités de vaccins pour être sûre de pouvoir administrer la seconde dose 21 jours plus tard.